Tervisenõu: miks teeb vähene magamine südamele halba?

Kui magada öösiti halvasti või liiga vähe, tekib päevane unisus ja sellega suureneb stressitase organismis. Suurem stress võib omakorda tekitada kõrgenenud vererõhku ning südame rütmihäireid. Samuti, vähest und kompenseeritakse tihtipeale liigse magusasöömisega, et energiat juurde saada. Sellest võivad aga tekkida kehakaaluprobleemid, mis omakorda soodustavad erinevate haiguste teket, näiteks metaboolset sündroomi ja diabeeti. Kõik need tegurid suurendavad kardiovaskulaarset riski ehk ohtu haigestuda südame-veresoonkonnahaigustesse.

Uuringud on näidanud, et kolmandik inimestest üle maailma magab vähem kui vaja. Täiskasvanud inimene vajab 7-8 tundi und. Lapsed peaksid magama rohkem, 9-10 tundi ööpäevas. Vanemas eas unevajadus väheneb, magatakse tavaliselt 5-6 tundi, millele lisanduvad ka päevased uinakud. Siiski on leitud, et päevane uni ei ole nii kosutav kui öine uni.