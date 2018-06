Mida teada puuviljade ja marjade söömisest raseduse ajal?

Mida suvisemaks ilmad muutuvad, seda enam ilmub poelettidele ja turule müügile nii kodu- kui välismaiseid marju ja puuvilju. Liina Normet kirjutab ämmaemanda nõuandetelefoni sotsiaalmeediakontol, mida tuleks rasedal ja imetaval naisel marjade ja puuviljade söömisel meeles pidada.

Puuviljad ja marjad on glükoosi ja fruktoosi allikad. Neis on rohkesti C vitamiini, β-karoteeni, kaaliumi, kiudaineid pektiini ja tselluloosi. Nad sisaldavad antioksüdante ja organismile kasulikke flavonoide ning on raseduse ja imetamise ajal olulisteks vitamiinide ja raua allikateks ning aitavad leevendada kõhukinnisust.

Kevadeti, mil kodumaiseid marju veel saadaval ei ole, kipub kimbutama vitamiin C nappus. Siis sobivad hästi lõunamaised viljad: apelsinid, sidrunid, mandariinid ja kiivid. Kodumaistest marjadest on C vitamiini poolest rikkad maasikad, mustsõstrad, vaarikad, kibuvitsa- ja astelpajumarjad. Päevase vajaliku C vitamiini koguse võib kätte saada umbes klaasist värskest apelsinimahlast, 60 grammist mustsõstardest või 125 grammist maasikatest.

Maasikad, vaarikad ja kiivid on tuntud oma kõrge rauasisalduse poolest, seega tuleks neid raseduse ja imetamise ajal organismi rauataseme säilitamiseks kindlasti tarbida. Imetamisel peab aga silmas pidama, et maasikad võivad põhjustada allergilisi reaktsioone ka beebil.

Puuviljade ja marjade soovitatav kogus raseduse ja imetamise ajal on 2 – 4 portsjonit päevas. Üks portsjon on 100 grammi värskeid puuvilju või 2 detsiliitrit marju. Kuna puuviljad ja marjad on suure glükoosisisaldusega, siis nendega raseduse ajal liigse kehakaalu vältimiseks liialdada ei tohiks. Rabarberi tarvitamine imetamise ajal võib näiteks põhjustada beebi kaka roheliseks värvumist ning gaasivalusid.

Parim valik raseduse ja imetamise ajal oleks tarvitada värskeid kodumaised oma aias või mahetootmises kasvatatud marju ja puuvilju. Eestis on saadaval ka rikkalik valik välismaiseid puuvilju ja marju. Nende puhul on oluline neid enne tarvitamist harjaga pesta või lausa koorida.

Välismaistel puuviljadel tuleks ära lõigata varre ühenduskoht, sest just sinna koguneb kõige rohkem mürgiseid aineid. Allergikutel tuleb importpuuviljadega olla ettevaatlik, sest pestitsiidide ja säilitusainete jäägid võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Viinamarjad, mis on enim põllumajanduskemikaalide jääke sisaldavad importviljad, tuleks enne tarvitamist panna pooleks tunniks sooja vette, et nende pinnale kogunenud jääkained lahti liguneksid ja seejärel pesta voolava vee all puhtaks. Tsitruselised tuleks enne söömist kindlasti ära koorida, ka sidrun.

Värskete marjade ja puuviljade tarvitamine võib rinnapiima saavatel beebidel põhjustada gaasivalusid. Seega tuleks neid imetamise ajal esialgu tarvitada ettevaatlikult, alustades vähesest kogusest ja jälgida lapse reaktsioone. Lihtsalt igaks juhuks suurt osa värsketest saadustest ema menüüst välja jätta ei ole siiski otstarbekas, kuna naise vitamiinide ja mineraalainete vajadus imetamise ajal on niigi suurem kui tavaliselt.