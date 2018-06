Tervisenõu: kui noor inimene on liiga noor veenilaiendite jaoks?

Minu vastuvõtule tulevad mõnikord inimesed ka veendumaks, et jalal olev muutus on tõesti veenilaiend. Kas see on seotud ebatavalise kuju või lihtsalt vajadusega kinnitust saada - iga kord oleme punktis, kus selgub, et muutus on jalal juba aastaid. Ja et «kas tõesti veenilaiendid saavad alguse juba lapsepõlves»?