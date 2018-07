Üheksa lihtsat nippi, mis muudavad istuva eluviisi tervislikumaks

Mayo (USA) kliiniku uurimustöö näitab, et istudes pikka aega järjest ühe koha peal võib tekkida kardiovaskulaarseid haigusi, ainevahetusprobleeme ja vähki. Isegi pärast tööd trenni tehes ei vähene nende haiguste riskid märgatavalt.

Washington Posti avaldatud uurimused aga näitavad, et pikaajaline istumine mõjub halvasti seljale ja lihastele. Õnneks on olemas viise kuidas istuvat eluviisi muuta paremaks.

Siin on üheksa nõuannet, mis aitavad kontoritööd tervislikumaks muuta.

1. Ühenda liikumine ja tööle minek.

Madeline Vann soovitab väljaandes Everyday Health võimalusel tööle ja koju kõndida, et saaks oma päeva sammudenormi täis. Kui sa elate kaugemal ja sõidad autoga, siis vali võimalusel parkla, mis on su töökohast kaugemal, et saaksid natukene maadki jala kõndida.

Kui aga pargid auto parkimismajja, siis pargi auto esimesele korrusele, kõnni treppidest kõige viimasele korrusele ning siis tule jala alla tagasi. Kui kasutad aga ühistransporti, siis mine üks või kaks peatust enne maha kui tavaliselt ja kõnni ülejäänud maa tööle.

2. Kasuta treppe.

Madeline Vann soovitab veel kasutada treppe lifti asemel. Treppidest käimine on kasulik jala- ja tuharalihastele ning südame-veresoonkonna süsteemile. Ja vahel on treppidest käimine isegi kiirem kui lifti kasutamine.

3. Puhka oma silmi.

Silmaarstid Gary Heiting ja Larry K. Wan soovitavad väljaandes All About Vision puhata regulaarselt oma silmi, kui teed palju tööd arvutiga. Nende uuringud näitavad, et keskmiselt neli viie minuti pikkust pausi päevas mitte ainult ei vähenda silmade ja lihaste pinget, vaid parandavad oluliselt teie üldist efektiivsust.

4. Võtke tööle kaasa tervislikud snäkid.

Toitumisspetsialist Johnny Bowden soovitab võtta tööle kaasa tervislikud snäkid, näiteks hummust, juurvilju ja maapähklivõid. Need toidud annavad sulle energiat ilma liigse suhkruta. Kui tood ise kaasa vahepalad, siis see hoiab ka ära kohvikust saiakeste ja muu ebatervisliku toidu ostmise.

5. Joo rohkem vett.

Women's Health ajakirjas jagasid lugejad nippe, kuidas päeva jooksul rohkem liikuda. Üks lugeja näiteks ütles, et hea trikk on juua rohkelt vett. Vesi ei tule kasuks mitte ainult sinu nahale ja tervisele, vaid annab võimaluse minna rohkem tualetti, see aga hoiab sind liikvel ja aitab kaasa päeva sammudenormi täis saamisele.

6. Tee töö ajal harjutusi.