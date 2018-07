Toorpiim põhjustab aastas mitu entsefaliidijuhtu, esineda võib ka haiguspuhanguid

Puugihaigused levivad tema sõnul peamiselt pärast hammustust, mil haigus on jõudnud looma organismi. Piimaloomade puhul antaksegi haigus edasi just piimaga. Dontšenko sõnul on piimajoomise teel nakatumine pigem harv juhus, kuid pole välistatud, et haigelt loomalt saadud piima tarbimine põhjustab suurema haiguspuhangu.