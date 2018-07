Nipid, mille abil hoiavad toitumisspetsialistid kergesti saledat joont

Tervislik, mitmekülgne toitumine on vajalik selleks, et enesetunne oleks hea ning et südamehaigused, II tüübi diabeet ja vähktõved ei kipuks ligi, vahendab news.com.au. Tasakaalustatud toitumise osas tasub nõu küsida spetsialistidelt, kel tuleb normaalkaalu hoidmine justkui loomulikult välja. Mida on meil neilt õppida?

Nad söövad kõike mõõdukas koguses. Tervislik toitumine ei tähenda ainult juurikate söömist ning toitumisnõustajate menüü pole tingimata piiratud. Pigem lähenevad nad toidule loominguliselt ega ütle ära ka maiustustest, ent mitte suurtes kogustes. Nad ei pruugi toitu lahterdada heaks ja halvaks, vaid jälgivad portsjonite suurust ning seda, kui tihti patustada.

Salat on omal kohal. Nagu arvata võib, on toiduspetsialistid suured värskete köögiviljade austajad ning see on väga õige lähenemine. Vähemalt viit portsjonit puu- ja köögivilju päevas seostatakse tervisliku kehakaalu säilimise ning paljude haiguste ennetamisega. Erinevalt tavainimesest otsivad toitumisnõustajad pidevalt viise, kuidas lisada toidukorrale puu- ja köögivilju. Ideaalis võiks iga toidukorra hulka kuuluda midagi taimset.

Puuvili on parim vahepala. Unusta küpsised, saiakesed ja müslibatoonid, sest väikseks näksiks pole puuviljast midagi paremat. Puuvilja valimine vahepalaks ennetab veresuhkru liigset tõusu ning on hea variant ka kaalulangetajatele, sest see sisaldab märksa vähem kaloreid kui muffin, magus piimakohv või müslibatoon.

Nad väldivad töödeldud toitu. Poelettidel leidub juba hulk tervislikuma sisuga kiireid toidukorra asendajaid, näiteks erinevaid batoone, smuutisid ja valgujooke, kuid toitumisnõustaja eelistab ikkagi pigem värsket, töötlemata toitu. Siin tekibki küsimus, kas on vaja osta mõni batoon, kui süüa saab ka pähkleid ja rosinaid? Kas on vaja valgujooki, kui saad ka piima klaasi kallata? Niisamuti ei saa kindel olla, kas iga poeletilt haaratav, tervislikuna reklaamitud toit ei sisalda lõpuks ikkagi hulka kaloreid ning suhkrut või sünteetilist suhkruasendajat.