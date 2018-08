4 nippi, kuidas sotsiaalmeedia aitab trennialaseid eesmärke saavutada

Kui Karla Pankow seadis eesmärgiks kaalukaotamise, sai ta hulgaliselt toetust oma perekonnalt, sõpradelt ja trennikaaslastelt. Kõige rohkem abi ja motivatsiooni leidis 45 kilo kaotanud naine aga sotsiaalmeediast, kirjutab portaal Myfitnesspal.

«Sotsiaalmeedia ei ole ainult selleks, et jälgida, mida keegi teinud on ja kuidas kellelgi läheb. Mina hakkasin seda kasutama kui vahendit, mis aitaks mul saavutada ideaalkaalu ning see töötas väga hästi,» ütles Pankow.

Pankow jagab nippe, kuidas tema tänu sotsiaalmeediale saavutas oma ideaalkaalu.

1. Leia üles inimesed, kellel on sinuga samad meetodid.

Keeruline pole leida inimesi, kellel on sarnane eesmärk. Kasulikum oleks leida need, kes kasutavad selle saavutamiseks samu meetodeid mis sinagi. Näiteks kaalulangetamise puhul leia inimesed, kes peavad sama dieeti, mis sinagi. Hakka vestlustes aktiivselt osalema, küsi ja jaga ise nõuandeid, mis sind aitasid ja mis mitte. Instagramis oleks hea leida inimesed, kes on just dieeti alustamas või natuke aega seda juba teinud - nii on hea omavahel nippe jagada ja üksteist motiveerida.

2. Jaga oma saavutusi isegi siis, kui need toimuvad aeglaselt.

Isegi siis, kui sa kunagi oma Instagrami jälgijaid päriselus ei kohta, võivad neist saada lähedased sõbrad, kinnitas personaaltreener Sloane Davis. Kui vahel tekib tunne, et tahaks alla anda, siis sinu jälgijad sotsiaalmeedias võivad sind motiveerida, et sellest madalseisust üle saaksid. Hea on olla aus ning jagada, mida sa tunned, mõtled ja kui kaugel oma eesmärgi saavutamisega oled, sest siis saavad ka teised sind motiveerida edasi liikuma ja mitte alla andma.

3. Julgusta ja motiveeri teisi.

Ka teiste motiveerimine, inspireerimine ja julgustamine tekitab hea tunde. Kui sa ise oled juba liikunud oma eesmärgile lähemale, siis on väga hea aidata teisi, kes alles alustavad oma teekonda, sõnas Davis.

4. Hoia eemale negatiivsetest inimestest.

Kahjuks ei ole kõik inimesed toetavad ja sõbralikud. Sotsiaalmeedias on inimesi, kellele lihtsalt meeldib öelda teistele halvasti ja paha tunnet tekitada. Neid tuleb lihtsalt ignoreerida. Kui sa suhtled motiveerivate ja positiivsete inimestega, aitab see sul eesmärki kiiremini saavutada, aga kui suhtled negatiivsete inimestega, tekib vastupidine olukord, lausus Panow.