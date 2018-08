Video: eesti näitlejad õpetavad harjutusi istuva töö tegijatele

Puhkepauside ajal tuleks end kindlasti sirutada ja teha mõned harjutused, et pausidest maksimaalselt kasu oleks.

Inimesele on parim vahelduv tööasend, kus tööd saaks teha nii istudes, kui seistes ja vahepeal ka liikudes. Kuid selliselt töö tegemine ei ole alati võimalik ja seetõttu tuleb leida lahendusi, et pidev sundasend inimest ei väsitaks ning ülekoormusest tervisekahjustusi ei põhjustaks.

Liigutama peab juba iga poole tunni tagant, selgus Annals of Internal Medicine avaldatud teadusartiklis, mis peegeldas ligi 8000 inimese andmeid. Uuringus tuli välja, et väikseim risk terviseprobleemideks on neil, kes istuvad maksimaalselt 30 minutit korraga ning leiavad vahepeal võimalusi liikumiseks.