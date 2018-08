Sellist tüüpi toitumine pidurdab naiste vananemist rakutasandil

Saladus peitub optimaalse rakutervise säilitamises mitmekesise antioksüdantidest rikkaliku dieediga, millega kaasneb muidki hüvesid nagu krooniliste haiguste ja vähi riski alanemine, vahendab Science Daily ajakirjas American Journal of Epidemiology ilmunud, rakutasandil vananemist ja dieedi seost käsitlenud uuringut.

Uuringus vaadeldi telomeeride pikkust, mis asetsevad kromosoomide otstes, kaitstes neid raku pooldumisel kahjustuste eest. Telomeerid aitavad raku jagunemise käigus DNA-d vigadeta kopeerida. Organismi vananendes lühenevad ka telomeerid, jättes suurema võimaluse rakutsükli käigus tekkivateks geneetilisteks kõrvalekalleteks. Lühemad telomeerid on seotud ka kõrgema vähktõve, südamehaiguste ja diabeedi riskiga.

5000 uuritava inimese puhul selgitati välja, milline osakaal on nende toitumises selle kvaliteediga seotud näitajatel ja ka Vahemere ning DASHi dieedil. Viimast soovitatab USA Riiklik Terviseinstituut kõrge vererõhu puhul, ja seal on põhirõhk puu- ja juurviljadel, täisteratoodetel, madalal suhkru- ja soolasisaldusel ning minimaalsel töödeldud liha tarbimisel. Mida kõrgemad näitajad said uuringus osalenud eelpool nimetatud näitajates, seda pikemad olid neil ka teleomeerid rakkudes. Antioksüdantidest rikkad, põletikulisi protsesse kehas vältida aitavad dieedid loovad nimelt organismis telomeeride tegevust toetava sobiva biokeemilise keskkonna.