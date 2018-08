5 levinud viga, mida tehakse pärast jooksmist

Runtastic spordiblogis antakse nõu, milliseid tegevusi tuleks pärast jooksmist vältida, kuid mida ometi paljud teevad või unustavad teha.

Unustad maha rahuneda. Tegid viimase sammu jooksutossudes ning varisesid kohe diivanile kokku? See on viga – treeningut ei tasu nii järsult lõpetada. Kehale tuleb anda veidi aega, et tempo rahuneks ning keha jahtuks maha. Jooksu viimased viis minutit võiks välja näha nii: esmalt vähendad kiirust, et pulss muutuks veidi aeglasemaks ning lõpuks hakkad jalutama. Seejärel tee venitusharjutusi või kasuta massaažirulli lihaste mudimiseks. See ennetab lihaste kangeks jäämist. Nii annad kehale märku, et treening on lõppenud, said veidi lõõgastuda ning oled valmis argirutiini naasma.

Ei taasta keha vedelikuvajadust. Keha saab efektiivselt toimida ning ainevahetusprodukte, sealhulgas treeningu käigus erituvat piimhapet elimineerida siis, kui annad talle piisavalt vett, mida oled suure higistamisega kaotanud. Mineraalidega vett võiks vähehaaval juua kahe tunni vältel pärast treeningut. See taastab ka lihaste hapnikuvarud. Rusikareegel on see, et iga tunniajase mõõduka pingutuse kohta võiks tarbida pool liitrit vett, raskemal treeningul liiter ning väga intensiivsel 1,5 liitrit vett.

Ei taasta keha energiavarusid. Joostes kulutad energiat, põletad kaloreid ning tarbid ära hulga keha ressursse, pannes tööle nii lihased, liigesed, kõõlused kui ka kogu skeletisüsteemi. Need ressursid vajavad aga kiiresti taastamist. Isegi kui jooksed kaalu kaotamise eesmärgil, pead samuti pärast treeningut sööma. Kui sa seda ei tee, siis taastud aeglasemalt ning lihasmass ei kasva nii nagu võiks. Keha vajab toidu näol kütust ka selleks, et efektiivne rasvapõletus pärast treeningut saaks jätkuda. Eriti paari tunni jooksul pärast trenni omastab keha imehästi valke, rasvu, süsivesikuid ning vitamiine ja mineraalaineid.

Sööd pärast trenni valimatult. Teine äärmus on see, et paljud jooksjad hindavad oma kaloripõletust üle. Inimesed, kes pärast jooksmist premeerivad end maiustuste, kartulikrõpsude või alkoholiga, söövad sisse ilmselt rohkem kaloreid kui nad suutsid ära kulutada. Tuleb meeles pidada, et maiustused ja rasvased toidud sisaldavad n-ö tühje kaloreid, mis treeningust taastumisele kuidagi kaasa ei aita.