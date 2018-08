Toitumisnõustaja soovitab: need on kõige tervislikumad mahlad

Kuna tomat on võimas antioksüdant, siis on ka tomatimahla joomine mõistagi kasulik. Tomatimahl on hea K-vitamiini allikas. K-vitamiinil on oluline osa vere hüübimise juures. Kui kehal on K-vitamiini puudus, siis on haavade paranemine takistatud. Samuti on K-vitamiinil oluline roll vere kaltsiumitaseme reguleerimisel. Kaltsium omakorda on hammastes ja luudes sisalduv oluline mineraal.