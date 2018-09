Üks tegur, mis lisaks trennile ja dieedile tagab normaalkaalu

Austraalia Bond Ülikooli uuringus tehti kindlaks, et toitumisest ning treeningust tähtsamgi osa kaalukaotusel on tervislike harjumuste juurutamine, mis ei lase kaotatud kilodel tagasi tulla, vahendas Daily Mail. «Leian, et parim asi harjumuste muutmise juures on see, et lõpuks hakkab see igaühele sobima ning enam pole vaja spetsiaalset toitumis- või treeningkava,» rääkis uuringu autor dr Gina Cleo. Tema meeskond vaatles 75 ülekaalulisest inimesest koosnevas grupis nende käitumise muutmise meetodeid.

Osalejad jaotati kolmeks grupiks, kellest üks järgis programmi, mis soodustas vanadest harjumustest loobumist, teine üritas edendada uusi harjumusi ning kolmas oli vaikimisi kontrollgrupp. Esimesele grupile saadeti igapäevaselt sõnumeid, milles paluti sooritada ülesanne, mis häiriks nende tavapärast rutiini. Selleks võis olla näiteks palve sõita teistkaudu tööle või teha annetus heategevuseks. Uusi harjumusi omandavat gruppi julgustati igapäevaelus omaks võtma kümmet uut tervislikku harjumust. Nende hulgas olid ka ajaplaneerimine ja enesekontrolli harjutamine.

12-nädalase prooviperioodi lõpus oli kummagi grupi osaleja kaotanud keskmiselt 3,1 kilo ning 12 kuu möödudes veel 2,1 kilo. Osalejad hakkasid sööma rohkem puu- ja köögivilju, sagedamini treenima ning neile anti nõuandeid, kuidas üldist heaolutunnet suurendada.

«Kui tervislikud harjumused on sisse juurutatud, siis ei lähe enam vaja nii ranget enesekontrolli. See on kogu uuringu juures mu lemmikosa – tervislikult saab elada ja toituda ka ilma enesepiiramisele mõtlemata, sest sa isegi ei taju enam seda, see on lihtsalt miski, mida nagunii teed,» selgitas dr Cleo harjumuste kujundamise olulisust.

Selleks, et uusi harjumusi omandada, tuleb küll end kokku võtta ja muutusi teha, kuid võtmesõna on pigem aeglane ja järjepidev muutumine. Dr Cleo soovitab uute harjumuste kujundamisel teha alguses väikseid, lihtsamaid samme, näiteks panna paika konkreetsed toidukorrad või võtta eesmärgiks kõndida 10 000 sammu päevas.