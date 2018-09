Saa teada: mida halba teevad su tervisele suubakterid

Bakterid meie suus mängivad olulist rolli, kuna need satuvad otse meie organismi – me neelame need alla! Medical News Today kirjutab, et paljud eelnevad uurimused on juba näidanud, et head kõhubakterid on olulised, et vältida vähki, ülekaalulisust, südamehaigusi, depressiooni, ärevushäireid ja paljusid muid terviseprobleeme. Halvad bakterid kutsuvad neid hädasid esile.