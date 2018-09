Mida süüa enne treeningut, et rasvad põleksid ja juurde tuleks lihasmassi

Makrotoitained on energiaallikad: valgud, süsivesikud ja rasvad. Treeningusse annavad need aga erineva panuse, kirjutab Medical News Today .

Jõulised treeningud kahjustavad lihaskiude, aga valkude tarbimine tõstab kehas aminohapete hulka – see aitab pidurdada kahjustumist ja sünteesida lihaste moodustumiseks vajalikku proteiini. Paar tundi enne treeningut võiks tarbida 20-30 grammi valku, mida on suuremas koguses näiteks kalas, linnulihas, munades, pähklites, ubades, läätsedes ja sojas.

Süsivesikute tarbimine enne treeningut tagab, et kehas on piisavalt plahvatuslikku energiat. Erinevatel süsivesikutel on aga erinev toime. Lihtsad süsivesikud ehk suhkrud pakuvad kiiret energiasööstu. Nende tavaline allikas on näiteks sai. Komplekssüsivesikud tagavad pikaajalisema energia vabanemise ja nende allikaks on näiteks täisteratoidud. Komplekssüsivesikuid peaksid sööma kaks või kolm tundi enne trenni, lihtsüsivesikuid pool tundi või tund enne.