Terapeut annab kolm harjutust valuliku seksi vältimiseks

Mõned naised on valuliku seksiga kimpus olnud aastakümneid, tõdeb füsioterapeut ajakirjas Health. Seisundit võivad põhjustada mitmed terviseprobleemid, sealhulgas stress. Nendega tuleb tegeleda meditsiiniliselt, aga osad naised kogevad ka pärast algpõhjuse likvideerimist vahekorra ajal valu. Kodus tehtavad harjutused võivad aga oluliselt ebamugavustunnet leevendada ja tagada taas valuvaba seksi.

Vaagnapõhi on kausikujuline lihaste grupp, mis kontrollib põit ja soolestikku ja lõdvestub seksi ajal, et saaks toimuda penentratsioon. Orgasmi ajal koged selle tahtmatuid, rütmilisi kokkutõmbeid. Nagu kõik lihased kehas, võivad ka need olla nõrgad või ülemäära pinges. Mõlema seisundi puhul tõusevad probleemid, aga pinges vaagnapõhjalihaste puhul on tihti tulemuseks valulik seks.

Füsioterapeut õpetab kolm harjutust vaagnapõhjalihaste lõdvestamiseks. Neid võib teha enne seksi, et muuta see valuvabaks või pärast vahekorda, et aidata kehal pärast orgasmi lõõgastuda.

Diafragma-hingamine

Diafragma on lihas, mis asetseb su rinnakus, eraldades hingamiselundkonda soolestikust. See on ühendatud ka vaagnapõhjalihastega. Kui harrastad kõhuhingamist ehk kui hingad sügavalt, nii et kõht tõuseb, langeb diafragma alla – samal ajal nihkub vaagnapõhi rohkem lõõgastunud seisundisse. Kui hingad välja, diafragma lõdvestub ja sama juhtub vaagnapõhjalihastega. Kõhuhingamist saab teha läbi terve päeva ja see viib vaagnapõhjalihased lõõgastunud seisundisse, vähendades ka valu seksi ajal.

Lapse poos

See on levinud poos joogas, mis aitab vaagnapõhjalihaseid venitada. Põlvitades suuna põlved väljapoole, aga hoia varbad üksteise vastas koos. Istu sirgelt ja painuta pea põranda suunas. Siruta käed pikalt enda ette põrandale ja toeta nendele ka oma pea. Kui poos on sulle mugav, alusta sügavat hingamist. Kui sisse hingad, võid tunda vaagnapõhja kerget allapoole langemist ja kui hingatad taas välja, selle ülespoole tõusmist. Hinga selles asendis pool kuni paar minuti.

Rõõmus beebi

Teine tüüpiline joogapoos. Lama selili, hinga sügavalt sisse ja välja, ning liigu põlvedega kaenlaaluste suunas, hoides jalgu ja põlvi teineteisest nii kaugel lahus kui võimalik. Haara kätega jalataldade alt kinni. Vaagnapõhja lihaste venituse suurendamiseks võid kiigutada end edasi-tagasi, alaselga veidi painutades. Alusta sügavalt sisse ja väljahingamist.