Tervisenõu: mis on ateroom ehk rasunäärme ummistus?

Ateroom on väike tsüstjas moodustis nahaaluses koes, mida esineb sagedamini pea piirkonnas, kaelal, seljal ning harvemini jäsemetel. Suurus võib ulatuda mõnest millimeetrist mõne sentimeetrini. Ateroomil on ümber selge kapsel, mille sees valge, puderjas, halvastilõhnav mass. Kuna rasunäärmete töö on aktiivsem just noorematel inimestel, siis esineb neid enam 30-55-aastastel inimestel.