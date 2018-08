Tervisenõu: kas augustis lähevad haavad tõesti kergemini mädanema?

Vastab erameditsiinikeskuse Confido üldarst Marko Ölluk:

Mädakuu nimetus on tulnud meie esivanematelt ja tänapäeval ei näita andmed küll seda, et augustikuus esineks infektsioone ja mädapõletikke ülejäänud aastaga võrreldes enam. See on müüt.

Võib-olla vanasti võis sellele põhjendust leiduda, et soojade ilmade, kasinate hügieenitingimuste ning põllu- ja suvelõputööde tõttu satuti augustis rohkem arsti juurde. Ma arvan, et see nimetus võib olla tulnud ka taimse vegetatsiooni tsükli tõttu – see on viljade küpsemise aeg ja nende koristamata või seisma jätmisel lähevadki kergesti mädanema.

Haavade tekke ja nende halvema paranemisega augustikuus aga seost ei ole. Haavad paranevad igas kuus halvasti ning mädapõletike ravi sõltub hoopis muudest asjaoludest. Tervist tuleb hoida olenemata aastaajast või kuust.

Ka ei saa öelda, et augustikuus ei tohiks operatsioone teha. Põhjus, miks augustis võib operatsioone vähem toimuda peitub selles, et paljudes kirurgiaosakondades kasutatakse augustikuud puhkusteks. Lõikusi võib aga augustis teha ja tänapäeva meditsiinis ei pea paika, et neid peaks teatud kuul vältima.