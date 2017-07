Tervisenõu: mida pidada silmas perearsti vahetamisel?

Küsimustele vastab terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri:

Inimene võib alati ise toimetada oma tervisekaardil olevad andmed uuele perearstile. Perearsti vahetamisel on patsiendil vajalik esitada oma uuele perearstile väljavõte või koopia oma tervisekaardist. Tervisekaart väljastatakse võimaluse korral isiku soovitud viisil, kas elektrooniliselt või paberkandjal.

Kui andmed väljastatakse paberkandjal, siis on perearstil õigus küsida tervisekaardi koopia väljastamise eest tasu alates 21. leheküljest (0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest). Perearst on kohustatud patsiendile väljastama nõutavad isikuandmed (koopia või väljavõte tervisekaardist) või põhjendama andmete väljastamisest keeldumist avalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.

Miks ei ole süsteemi, mis perearsti vahetamisel saadaks eelmisele arstile teate, mis kohustab teda patsiendi terviseandmeid edasi saatma?

Käesoleval hetkel ei ole sellise süsteemi väljatöötamiseks olnud vajadust, kuna paljud perearstid on sisestanud patsiendi terviseandmed Tervise Infosüsteemi ja andmed on elektroonselt uuele perearstile kättesaadavad. Samal ajal on terviseametisse pöördunud mitmeid patsiente, kes on öelnud, et ei soovi, et nende eelmine perearst saaks teada perearsti vahetamisest.

Kui kaua peab perearst säilitama nimistust lahkunud inimeste tervisekaarte?

Tervisekaart säilitatakse vähemalt 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist. Andmekogu peetakse kooskõlas avaliku teabe seadusega ja isikuandmete kaitse seadusega. Andmeid kogutakse, salvestatakse, korrastatakse, säilitatakse, muudetakse, tehakse päringuid ja väljavõtteid, kasutatakse, antakse üle, ühendatakse, andmekogu likvideeritakse asjaomase andmekogu põhimääruses sätestatud korras.

Kuidas saada kätte tervisekaart, kui perearst on nimistust loobunud?

Siis korraldab terviseamet konkursi uue perearsti leidmiseks. Äriühing, mille kaudu nimistu eelmine perearst üldarstiabi osutas, on kohustatud nimistu teenindamiseks vajalikud dokumendid (sh tervisekaardid) andma üle äriühingule, millega hakkab tööle uus perearst. Juhul kui nimistule perearsti ega ajutist asendajat ei leita, annab äriühing nimistut puudutavad dokumendid üle Terviseametile ja uue perearsti leidmisel annab Terviseamet dokumendid üle äriühingule, mille kaudu hakkab perearst üldarstiabi osutama.

Kas vanad paberil tervisekaardid digitaliseeritakse?

Paljud perearstid on oma patsientide paberkandjal olevad tervisekaardid juba digitaliseerinud ja edastanud Tervise Infosüsteemi.

