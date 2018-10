B3-vitamiin teeb naha ilusaks - mis toitudest seda saame?

B3-vitamiinil ehk niatsiinil on kasulik mõju nahale, mistõttu leidub seda paljudes nahahooldustoodetes, kirjutab tervisliktoitumine.ee . See kaitseb nahka päikesest kiirguva infrapuna eest (mitte segi ajada UV-kiirgusega!). Kuigi infrapunakiirgusel on hulk tervisele kasulikke omadusi, siis liigne infrapuna võib olla nahale kahjulik. Seda eriti juhul, kui on probleeme liigse pigmendi tootmisega, mille tagajärjel tekivad nahale tumedad laigud ja uued sünnimärgid. Infrapunavalgus aktiveerib tegevuse, mis põhjustab tumedate pigmendilaikude teket. Niatsiin on aga võimas antioksüdant, mis pidurdab infrapunakiirguse kahjustavat tegevust ja ennetab tumedate laikude teket.

Kuna B3-vitamiinil on muuhulgas põletikuvastane toime, siis suudab see ka aknet vähendada. Niatsiinil on nahka taastav ja parandav toime, seega paranevad tänu vitamiinile nii akne- kui ka muud armid. Arvatakse, et B3-vitamiin on aknega võitlemiseks isegi parem kui osa akneravimeid (antibiootikumid, retinoidid, bensoüülperoksiid, salitsüülhape). Seda seetõttu, et B3-vitamiini taluvad hästi kõik nahatüübid ehk see ei tekita kõrvaltoimeid.