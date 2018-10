Tervisenõu: mida teha, kui haigus on naha vahele pugenud?

Vastab Apotheka proviisor Kristiina Sepp:

Sügis on kätte jõudnud ning vesine nina, kurguvalu ja köha on tõusnud nii lastevanemate seas kui ka töökollektiivides peamiseks jututeemaks. Haiguste ennetamine on alati lihtsam kui haiguse ravimine. Seega on oluline hoida oma immuunsüsteem tugevana – süüa mitmekesiselt, elada tervislikult, riietuda vastavalt ilmastikule, magada piisavalt ja hoolitseda oma hügieeni eest ehk eeskätt pesta hoolega käsi.

Kristiina Sepp. FOTO: Apotheka

Haiguste ennetamisel saab abi ka apteegist, kus on saadaval näiteks ninaspreid, mis aitavad võidelda külmetushaiguste ja gripi vastu (Humer Stop Virus ja Ago Virax). Kõige sagedamini nakatutakse erinevatesse külmetushaigustesse just nina kaudu. Nimetatud spreid aitavad isoleerida viiruse ja organismil sellest kergemini vabaneda. Sellist laadi ninaaerosoolid sobivad kasutamiseks nii lastele, täiskasvanutele kui ka raseduse ning imetamise ajal. Kõige kindlam on neid kasutada kohe, kui inimene on kokku puutunud külmetushaigusi või grippi põdeva inimesega, samuti siis, kui ta on külmetushaiguste perioodil sunnitud viibima kohtades, mida kasutavad päeva jooksul paljud inimesed.

Lisaks leiab apteegist elusaid baktereid sisaldava ninapihuse Rinogermina, mis aitab taastada ja tasakaalustada ninaõõne mikrofloorat, vähendada korduvat haigestumist ja kiirendada paranemist. Pihustit kasutatakse erinevate nina-neelu infektsioonide ennetamiseks, nagu näiteks nohu, kõrvapõletik jne.

Kui inimene juba tunneb, et kurk kipitab ja nina kiheleb, on abiks ka rahvameditsiinist tuntud tee ingveri ja meega. Üldse on Lõuna-Aasiast pärit ingver väärt kraam, mis aitab kehal viirustega võidelda, annab energiat, stimuleerib organismi immuunsüsteemi, aitab organismist eemaldada kahjulikke aineid ning mõjub hästi seedimisele ja soolte tegevusele. Bakteritega võitlemisele aitab kaasa küüslauk, ehkki ainult sellele ma kindlasti lootma jääda ei soovitaks. Kes ei taha igapäevaselt vängelt lõhnavat küüslauku süüa, võib proovida lõhnatuid küüslaugukapsleid.

Organismi turgutamisel on abiks ka Carmolise tilgad, mis on aastasadu vana segu kümne ürdi eeterlikest õlidest. Tilku võib lisada meelepärase tee sisse. Kui palavikku ei ole, aga nina on vesine, võib teha sinepipulbriga jalavanni.

Mõistagi ei tohi unustada D-vitamiini, mille puuduse all kannatab sügistalvisel ajal kolmveerand Eesti elanikest. D-vitamiin aitab immuunsüsteemi taset hoida ning on seega paljude haiguste ennetamisel olulisel kohal. Apteekides on D-vitamiini väga erineval kujul – tilkade, spreide, kapslite ja tablettidena, samuti on doosid väga erinevad, seega tasub enne ostu sooritamist apteekriga nõu pidada.

Ülemiste hingamisteede viirushaiguste ennetamiseks sobib hästi ka C-vitamiin. Koduapteegis võiksid olla greibiseemneekstrakti tilgad, millel on antimikroobsed omadused, samas tugevdab see immuunsüsteemi. Greibiseemneekstrakti tuleb alati tarvitada lahjendatud kujul ning enne manustamist apteekriga kindlasti nõu pidada, sest mõne ravimiga see kokku ei sobi.