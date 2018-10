Kogu tõde unerohtudest: miks on väiksem annus parem ning millal ohustab sõltuvus?

Unetus ja ebakvaliteetne uni mõjutavad inimese igapäevaelu tervikuna. Need avalduvad päevases väsimuses ja unisuses, mälu ja keskendumisvõime halvenemises, töö- ja õppimisvõime langemises, meeleolumuutustes, vastuvõtlikkuses ärevusele ja depressioonile, samuti vaimsete ja kehaliste tervisehäirete tekkes. Üldiselt inimene väsimuse vastu ei saa, seega varem või hiljem üritavad keha ja vaim kaotatud une tagasi magada, tõdes Apotheka proviisor Anne-Mai Rogenbaum.

Unehäired on maailmas väga laialt levinud probleem ning järjest enam kasutatakse nende leevendamiseks ravimeid, teab ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius rääkida. Und soodustav preparaat või unerohi ei tohiks aga olla esmane valik. Ennekõike on kasulik selgeks teha, mis on üldse unetuse põhjused ning astuda ise samme selle heaks, et oleksid õhtul lõõgastunud ja uinuksid kergemini. Kui see ei taha õnnestuda, võivad täiendavat abi pakkuda ravimid.

Abi apteegist või arstilt

Kergemate ja ajutiste uneprobleemide korral võib abi saada apteegist, kus on saadaval und soodustavad taimsed rahustid ja toidulisandid. Rogenbaum tõi näiteks magneesiumi, millel on lihaspingeid vähendav, närvisüsteemi rahustav ning seeläbi ka und soodustav toime. Apteegist leiab ka unehormooni melatoniini sisaldavaid preparaate, mida võetakse õhtuti ligi 30 minutit enne soovitud uinumise aega. «Need sobivad eakatele, aga ka näiteks öistes vahetustes töötajatele, kelle ööpäevane biorütm on häiritud, samuti ajavahest tingitud unetuse leevendamiseks,» soovitas proviisor. Samuti leiab apteegist preparaate, mis sisaldavad nii melatoniini, magneesiumit kui ka taimseid rahusteid.

Raskemate unehäirete korral, mida pole õnnestunud leevendada, saab arst välja kirjutada unerohtu. Laiuse sõnul kasutatakse unehäirete ravis peamiselt bensodiasepiinide rühma kuuluvaid ravimeid või nendesarnaseid ravimeid. Viimase rühma esindajad zopikloon ning zolpideem on Eestis enim kasutatavad uinumist soodustavad ravimid. Proviisor Rogenbaum kirjeldas, et zopikloon mõjub uinumist kiirendavalt, une kvaliteeti parandavalt, pikendab une kestust ning vähendab öiste ärkamiste arvu, sest ravim pikendab sügava une staadiumite kestust.

Ravimite, sealhulgas uinutite kasutamist elanikkonnas mõõdetakse defineeritud päevadooside arvuna, mis arvutatakse tuhande elaniku kohta (DPD/1000/ööpäevas). Defineeritud päevadoos on kokku lepitud tavaline ööpäevane annus täiskasvanud patsiendil. «Arvestades, et uinuteid kasutati Eestis 2017. aastal 21 DPD/1000/ööpäevas, siis võiks eeldada, et iga päev võttis tavalise annuse uinutit ligikaudu 27 000–28 000 Eesti elanikku,» avaldas Laius. Samas näitab statistika, et näiteks rootslased ja norrakad kasutavad uinuteid veel märksa rohkem kui eestimaalased.

Ravimitega liialdada ei saa