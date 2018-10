Põhjalikult pudrust: millised pudrud paistavad silma rikkaliku vitamiinisisaldusega?

Hommikusöök peaks olema päeva olulisim toidukord, andes energiat päeva alustuseks ning erinevaid toitaineid organismi kogu päevase vajaduse katmiseks. Hommikusöögi söömine aitab olla tähelepanelikum, erksam, suurema keskendumisvõimega. Ühe levinuima hommikusöögivalikuna soovitatakse süüa putru. Kahjuks näitavad toitumisuuringud, et inimesed söövad putrusid liiga vähe – heal juhul ehk pool soovituslikust kogusest, kui sedagi. Keskmise energiavajadusega (2000 kcal) inimene võiks päeva jooksul süüa vähemalt ühe taldrikutäie putru.

Paljud pudrud on ka headeks magneesiumi, raua, tsingi, vase, niatsiini, B1– ja B6-vitamiinide allikateks. Eriti võib esile tuua tatra- ja toortatraputrusid, aga ka mitmevilja- ja kaerahelbeputrusid ning putrusid odratoodetest. Kuigi osad pudrud sisaldavad ka üsna palju rauda ja tsinki, on nende mineraalainete imendumine putrudest väiksem kui loomset päritolu toitudest. Toitainete poolest vaesemateks on riisi-, manna- ja maisimannapuder.