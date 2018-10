See kõnnitempo tagab efektiivse aktiivsuse ja kaloripõletuse

Tema juhitud teadlasterühm vaatles just hiljuti uurimustöös kõndimise intensiivsuse tehnikaid. Uuringutest ja analüüsidest elgus, et mõõdukalt intensiivseks kõnniks võib pidada keskeltläbi 100 sammu tegemist minutis. «See on hea näpunäide üldiste liikumissoovituste järgmiseks,» sõnas Tudor-Locke. Samas ei pea jälgima, et samme saaks minutis tehtud täpselt sada – mõni inimene läbib hoopis 96, teine aga 103 sammu. Umbkaudu võime aga arvestada saja sammuga minutis ning seda olenemata inimese soost, vanusest ja füüsilisest seisundist, lisasid teadlased.