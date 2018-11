Nutikad nipid, kuidas nädalavahetusel tervislikult rajalt mitte kõrvale kalduda

Loomulikult pole lahendus terveks nädalavahetuseks koju jääda, kirjutab MyFitnessPali spordiblogi. «Elus peaks alati ruumi olema ka järeleandmistele, kuid kaalulangetuse perioodil on väga lihtne minna liiga kaugele üle piiri, juhul kui me mõningaid ettevalmistusi ei tee,» nentis toitumisnõustaja Lauren Harris-Pincus.

Isegi kui viiel päeval nädalas toitud tervislikult ning teed trenni, võib nädalavahetusel toiduga liialdamine selle pingutuse nullida. «Aastas võib lisanduda kuni viis kilo ainuüksi selle arvelt, kui sööd laupäeviti ja pühapäeviti lisaks 400 kalorit. Samuti võib nädalavahetusel lõdvaks laskmine raskendada enda kokkuvõtmist esmaspäeval. Parem on jääda järjepidevaks seitsmel päeval nädalas,» lisas toitumisnõustaja Kim Yawitz.

Kuidas hoida aga tasakaalu selle vahel, et suudaksid vaba aega nautida, ent ei rikuks kaalulangetuse teekonda?

Planeeri. Kui tead ette, et lähete pere või sõpradega välja sööma, siis tasub juba varasemalt toidukoha menüüd vaadata. Nii saad teha mingisuguse plaani, mida tellida, ja sellest kinni pidada. See aitab veidi vähendada ärevust, millise toidu kasuks kohapeal otsustada. Küll aga võiks toitu ja seltskonda ikkagi nautida, seega pole vaja vaid üheainsa toidukorra osas üle mõelda.

Pane paika nädalavahetuse treeningud. Nädalavahetuse treeningud ei peagi olema eriti intensiivsed, kuid need tasub oma vaba aja sisse planeerida, sest nii on ka väiksem tõenäosus rajalt kõrvale kalduda. Näiteks kui teed trenni hommikupoole, siis on märksa tõenäolisem, et oled ülejäänud päeva vältel energiline, motiveeritud ega hakka rämpstoidu poole piiluma.

Tee plaane, mis ei hõlma söömist. Me kõik tahame vaba aega veeta lähedastega, ent see ei pea tingimata tähendama koos söömist-joomist. Tasub mõelda kastist välja – minge hoopis kohvile, jalutama, muuseumisse, ujuma või trenni.

Kaalu, milliseid alkohoolseid jooke tarbida. Vahel tuleb ikka ette, et mõni koosviibimine näeb ette ka alkoholi tarbimist. Kui sul on endiselt soov kaalu langetada, siis jälgi tarvitatava alkoholi koguseid, sest mida rohkem juua, seda enam mõjub see taljejoonele. Pigem tarbi mõõdukalt ning vali alkohoolsed joogid, mis pole tohutult kaloririkkad (vein, õlu, šampanja).

Loe kalorid kokku. Paljud jälgivad tööpäeviti oma kaloraaži, ent nädalavahetuse saabudes unustavad selle sootuks. Kalorite lugemine aitab aga suurt ehmatust ennetada ja järje peal püsida. Asi on halb siis, kui ühest vaba päeva patutoidukorrast saab mitu – kalorite lugemine aitab aru saada, et suure tõenäosusega sööd rohkem kui arvad ning nädala sees tehtud töö muutub mõttetuks. Seega võiks kasvõi paar korda vaba päeva toidud üles märkida, et adekvaatselt hinnata selle päeva kaloraaži.

Ära keela endale midagi. Terve nädala vältel aitab edu tagada pigem see, kui sa ei keela endale täielikult lemmikumaid suupisteid. Pigem võiks neid tarvitada kord-paar nädalas ning väiksemas koguses. Kui lahterdada aga osa toite halbadeks, kipub see ahvatlust ning ühes sellega ülesöömise tõenäosust suurendama. Mõistlik on aga endale teadvustada, et sõid ühe šokolaadi ning sellest ei juhtu pikas perspektiivis midagi halba, kui järgmisel päeval taas tervislikku rada pidi edasi astuda.

Kolme ampsu reegel. Harjutada võiks mõõdukat söömist, eriti kui see puudutab lemmiktoite, millega on oht liiale minna. See puudutab eriti magustoite – kolmest ampsust peaks piisama, et rahuldada magusaisu ning pakkuda naudingut oma maitsemeelele, ent samas söömisega mitte liialdada.