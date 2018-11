Kas ainult jalutamisest piisab, et kaalu kaotada ja vormis püsida?

Vastus on jah, kirjutab MyFitnessPal spordiblogi. Jalutamine on hea abiline oma füüsise parandamisel ning kaalu kaotamisel, juhul kui samaaegselt jälgid ka seda, millist toitu suhu pistad. Kõndimisel on nõnda hea kasutegur, et see tasub võtta oma päevaplaani ka neil, kes muidu juba treenivad regulaarselt.

Jalutamine on lihtne, kõigile kättesaadav ning selleks pole vaja erilist varustust ega oskusi. See teeb tervisele palju head, sealhulgas tugevdab immuunsüsteemi, luid ja liigeseid ning aitab õhtul kergemini uinuda. See on ka lihtne viis, kuidas täita soovituslik liikumisvajadus. Nädalas soovitatakse mõõduka aktiivsusega liikuda vähemalt 150 minutit – kiirkõnd viiel päeval nädalas pool tundi korraga täidab selle normi ideaalselt.

Need, kes regulaarselt treenivad, kuid teevad muidu näiteks istuvat tööd, võiksid samuti püüda päevas rohkem jalutada. Nimelt kui enamik päevast istuda, siis tunnike treeningut õhtul ei pruugi seda kahju tasa teha. Seda leiti ka 2015. aasta uuringus, kus selgus, et isegi järjepidev 90-minutiline treening pole piisav, et päästa istuva eluviisi negatiivsetest tervisemõjudest. Seega tasub ikkagi tuua oma päeva kasvõi lühikesed jalutuskäigud nii hommikul kui ka õhtul.