Teadlased tegid kindlaks, milline treeningtüüp on südamele kõige kasulikum

Uuring viidi läbi 4000 inimese peal ja tulemustest selgus, et staatiline koormus nagu jõutreening vähendas südame-veresoonkonna haiguste riski rohkem kui dünaamiline kehaline aktiivsus, vahendab Medical News Today. Uurijad toonitavad aga, et igasugusest füüsilisest aktiivsusest on kehale kasu – aeroobne treening parandas samuti isegi väikeses mahus oluliselt inimeste südametervist.