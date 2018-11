Mis muutused toimuvad kehas, kui loobud kuuks ajaks trennist?

«Inimkeha on loodud olema füüsiliselt aktiivne. Kui lõpetad igasuguse treenimise, võid senised trennialased saavutused kaotada loetud nädalatega,» rääkis Oregoni ülikooli terviseaala professor Kerry Kuehl MyFitnessPal spordiblogis.

Treenimise lõpetamise staadiumid on tema sõnul järgmised:

Alates kümnest päevast toimuvad muutused ajus. Treeningute vahelejätmine ei puuduta vaid tugevust ja vastupidavust, vaid ka aju tööd, leiti ajakirjas Aging Neuroscience avaldatud uuringus. Seal selgus, et pärast kümnepäevast treeningpausi tuvastati osalenute ajudes verevarustuse vähenemine mitmesse ajupiirkonda. Sealhulgas oli vähesest aktiivsusest mõjutatud ka ajuosa hipokampus, mis vastutab mälu ja õppimisvõime eest.

Alates 12 päevast väheneb vastupidavus. Pärast 2016. aastal Bostoni maratoni läbmist nõustusid 21 jooksjat tegema edaspidi trenni mitte rohkem kui kaks tundi nädalas. Võrdluseks - enne maratoni jooksid nad nädalas ligi 50 kilomeetrit. Kehaliste testidega selgus, et nelja nädala pärast oli märgatavalt vähenenud keha võime tagada treeningu ajal vajalik verevarustatus ning stabiilne südametöö, mistõttu oli joosta palju raskem. Põhjus on ka selles, et treeningutest loobudes väheneb organismis mitokondrite hulk, mis toodavad kehas just füüsilise aktiivsuse ajal energiat.

Alates kahest nädalast väheneb jõud. Kui treenida järjepidevalt kolm korda nädalas mõõdukal koormusel 30 minutit korraga, suureneb jõud ja vastupidavus 10-15 protsenti. Kui treeningud katkestada, hääbuvad ka edusammud juba paari nädala möödudes. «Märksa kauem võtab aega see, et vormi saada, võrreldes sellega, et saavutatud vorm kaotada,» nentis Kuehl.