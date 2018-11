4 nippi, kuidas teha tavalisest jalutuskäigust rasva põletav treening

Tõsta tempot. See mitte ainult ei kuluta lisakaloreid, vaid aitab ka rasva põletada. Ühes uuringus tehti kindlaks, et jalutajad, kes oma tempot varieerisid, põletasid rohkem kaloreid kui need, kes kõndisid terve aeg samas tempos. Lisaks on teine uuring viidanud, et tempo vaheldamine mõõdukast kiiremaks tagas efektiivsema rasvapõletuse. Seega tasub jalutada samuti intervallidena – näiteks kõigepealt kõnni rahulikus tempos kaks minutit, seejärel sama kaua mõõdukas tempos ning sörgi 30 sekundit – ja niimoodi otsast peale vähemalt 20 minuti vältel. Keha kohaneb kiiresti erinevate tempodega ning see teeb kõnnitreeningu efektiivsemaks.