Arstitudengite ettepanekud erakondadele: tervislik toit poole soodsamaks ning suitsud eraldi leti taha

«Uurisime liikmetelt, millistel rahvatervise teemadega soovivad nemad, et järgmine valitsus tegeleks. Arstitudengid valisid välja kõige olulisemad ideed, mis edastati ühise kirjana erakondadele,» sõnas arstiteadusüliõpilaste seltsi president Evamaria Elisabet Keränen. «Soovime, et erakonnad mõtleksid juba valimiskampaania ajal tervishoiupoliitika peale ja toetame rahvatervise arendamist praktiliste ettepanekutega.»

EAÜSi rahvatervise töögrupi juht Taur Lillestik lisas, et ettepanekud on koostatud ühiste mõtetena väljaspool poliitilisi tagamaid ja kõik ettepanekud lähtuvad teaduslikust informatsioonist.

Seltsi kuus ettepanekut on järgnevad:

1. Madalam maksumäär sellistele tervislikele toitudele, millest rohkem kui 50 protsenti on juur-, puu-, kaunvili või pähkel. Selle rahastamiseks luua maks toodetele, milles on palju suhkrut, soola või küllastatud rasvhappeid.

Südame ja veresoonkonna haigused on peamine varajase töövõime kaotamise ja surma põhjus Eestis ja nende ravimine suurendab olulisel määral tervishoiukulusid. Ennetustegevuse peab suunama riskikäitumise vähendamisele ning tervist toetava keskkonna suurendamisele. Kuna keskmise eestlase menüü peaks sisaldama vähem soola, loomset rasva, töödeldud liha, töödeldud toidus leiduvat transrasva ja lisatud suhkrut, peaks tervislik toit olema inimestele kättesaadav ja taskukohane.

Märkimisväärne on see, et statistikaameti andmetel on 2017. aasta oktoobriga võrreldes värske köögivilja hind 21 protsenti kasvanud, kuid samal ajal suhkru hind on sama palju langenud.

2. Sigaretid ja muud tubakatooted peaksid olema poes eraldi leti taga, et vähendada impulsiivseid oste ja vähendada reklaami. Selts toetab mõtet eemaldada poodides kassade kohalt sigaretipakkide sektsioonid ning selle asemel müüa sigarette eraldi letist. Väiksemates poodides, kus eraldi müügipunkti jaoks ruumi ei jagu, võiks lahenduseks olla sigaretipakkide eemaldamine vaateväljast, sigarettide ostmiseks tuleks neid müüjalt küsida. Sigaretipakkide eraldi leti taha viimine aitab ka suitsetamist maha jätta, sest see vähendaks ostleja kiusatust osta uus sigaretipakk. Lisaks vähendab see juba varakult noorte kokkupuudet tubakatoodetega, näiteks vanematega koos poes käies. Samuti vähendab see reklaami ostuplaaniga alaealistele.

3. Alkoholi aktsiisi ei tohiks järgmise nelja aasta jooksul langetada.

Selts leiab, et alkoholiaktsiis tuleks vaatamata piirikaubandusele jätta langetamata. Nimelt kaalub ka Läti maksude tõstmist 28. veebruaril 2019. aastal. Kolme tuleva aasta jooksul on Lätis kavas tõsta alkoholiaktsiisi kokku 35 protsenti. Audiitorfirma KPMG uuringu kohaselt loobuks 90 protsenti küsitluses osalenutest Lätti sõitmisest, kui pooleliitrise viinapudeli hinnavahe Lätiga oleks alla ühe euro, õllekohvril alla kahe euro.

Hindade järkjärguline tõstmine Lätis vähendaks eestlaste sõite piiri äärde alkoholi järele, kui selle hind oleks Eestis ligilähedane. Samuti ei ole alkoholiaktsiisi pikaajaline mõju eestlaste tervisele veel teada ning seega ei tasuks praeguseid aktsiisi otsuseid rutakalt muutma hakata. Alkoholiaktsiisi langetamine võib tulevikus põhjustada tarbimise suurenemist.

4. Tervishoidu toodavat lisaraha peaks eelkõige suunama esmatasandi tugevdamisele.