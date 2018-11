Need ained ja toidud muudavad nägemise teravamaks

Karotinoidide rühma kuuluvaid pilku teritavaid ühendeid on kolm – luteiin, zeaksantiin ja meso-zeaksantiin, vahendab News Medical .

Ulatuslike silmauuringute käigus selgus, et nende tarbimine aitab inimestel paremini nägema hakata. Organismi pigmentidega rikastada on äärmiselt oluline just vanuse tõusuga kaasneva nägemiskahjustuse puhul, aga ka oma töös kullipilku vajavatele inimestele.