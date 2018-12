Liiga hea, et olla tõsi: kuidas tunda ära «imetoodet»?

Saabunud ilmadega mõtlevad inimesed üha enam toidulisandite kasutamisele. Tarbitakse erinevaid vitamiine, et organism saaks vajalike toitaineid. Seejuures on oluline meeles pidada, et toidulisandite eesmärk on tavatoitu täiendada, kuid need ei asenda mitmekesist toitumist. Oluline on rõhutada sedagi, et tervislikud eluviisid saavad alguse läbimõeldud toidulauast ning mõõdukast liikumisest. Seega tasub enne toidulisandite kasutama hakkamist alati konsulteerida asjatundjaga.