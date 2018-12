Saladuslikud ülekilod: kas oled tühja taldriku sündroomi ohver?

See on viis, kuidas tarbimine lõpetada, kuid pika aja peale hakkab see ka inimese vöökohale mõjuma. Tühja taldriku idee pärineb erinevatest kohtadest, märkis Washingtoni ülikooli toitumisteadlane Connie Diekman. Nälgivad lapsed, toidunappus Teise Maailmasõja ajal ning samuti see, et paljud inimesed ei märka täiskõhutunnet ning söövad niikaua, kuni toit on otsas, loetles ta. Mis täpselt paneb inimese oma taldrikut tühjaks sööma, on väga individuaalne, kuid mure selle üle on globaalne. Ülesöömine on ka üks ülekaalulisuse probleemi põhjustajatest.