3 kuldreeglit, mis ennetavad hambavalu ja hambaaukude teket

Hambavalu ennetamiseks ja suutervise eest hoolt kandmiseks on lihtsad asjad, mida oma igapäevastes harjumustes muuta. Kui algus on tehtud, siis edasi tulevad need tegevused juba loomulikult, kirjutab haigekassa blogi.

Joo vett ja toitu tervislikult

Kõik, mida sisse sööd ja jood, leiab esimese peatuspaiga suus. Bakterid, kes seal elavad, saavad energiat toiteainetest. Toimub happerünnak ning suu pH-tase langeb - mida madalam on pH, seda happelisem on keskkond suus. Mida tihedamini ja pikemalt on suu keskkond happeline, seda suurem on tõenäosus hambaaugu tekkeks. Peale söögikorda on kõige õigem juua puhast kraani- või pudelivett, sest vesi on kiireim moodus tõsta sülje pH taset ning neutraliseerida suu keskkonda.

Tarbi suhkruid targalt

Hammaste tervise hoidmiseks on oluline jälgida, mida ja millal sööd. Suhkrud ja magusad joogid ei ole hammaste tervise seisukohalt keelatud, kui tarbid neid õigetel aegadel. Tarbi magusaid ja süsivesikuterikkaid ained kohe põhisöögikordade järel, mitte vahepalaks. Suhkrute tarbimisel tuleb meeles pidada, et hambaaugu tekkeks ei ole oluline söödud suhkrute kogus, vaid söömise sagedus ja aeg. Kõige ohtlikum on tarbida suhkruid söögikordade vahel, kus hambad kõige enam puhkust vajaksid. Eriti halvasti mõjub hammastele suhkruga magustatud toidu või joogi tarbimine enne uinumist ning näksimine toidukordade vahel. Toidukordade vahel tasub hoida vähemalt kolm tundi pausi.

Hammaste pesu on oluline

Eriti oluline on see, et hambapesust saaks harjumus juba lapseeas - siis on kindel, et see jätkub nii ka ülejäänud elu vältel. Väikelaste puhul tuleb lastele hambaharja tähendust juba varakult selgitada, hoides näiteks hambaharja suus ning lasta lapsel harjavaid liigutusi imiteerida. Loomulikult ei suuda väikelaps ise oma suud piisavalt puhtaks pesta seega on lapsevanema ülesandeks lapse hambad pärast ise üle pesta. Piimahammaste õige hooldus tagab ka jäävhammaste tervise!

Hambapesu meelespea

Võta hambapesuks aega, pese hambaid kaks korda päevaks vähemalt kaks minutit;

Katsu peale hambapesu keelega hammaste pind üle. Kui tunned, et hambapind ei ole ühtlaselt sile siis see on märk hambakatust - pese karedamad kohad uuesti üle, et kogu suu puhtaks saaks;

Kasuta Soft märgistusega hambaharja;

Vaheta oma hambaharja iga kolme kuu tagant;

Hoia hambaharja käes nagu pliiatsit ja harja hambaid 45-kraadise nurga alt;

Hambapesu lõppedes sülita üleliigne pasta suust välja, kuid ära loputa suud veega, las pasta jääb suhu pikemaks toimima.