Toitumisteadlane: piima- ja lihalaadsed toidud valmivad juba geenilaboris - mis saab edasi?

Elanike isu liha järgi aina tõuseb, mistõttu suureneb pidevalt ka liha tootmine. Möödunud aasta prognoosiks oli see üle 330 miljoni tonni ning 2050. aastaks ligi 465 miljonit tonni, kusjuures praegu toodavad arengumaad üle 65 protsenti lihast.

ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetel tekitab toidu, eriti aga liha tootmine rohkem kasvuhoonegaase kui ükski teine tööstus- või transpordiharu. Tervelt 18 protsenti kasvuhoonegaasidest on seotud loomakasvatusega. Mida rohkem toodetakse liha, seda enam eritub ka kasvuhoonegaase. Loomade kasvatamine toiduks on samuti ebatõhus. Ühe kilo veiseliha tootmiseks kulub viis kuni seitse kilo teravilja. Ajakirjas Science avaldatud uuringust selgus, et liha ja piimatooted katavad 18 protsenti inimeste toiduenergiast ja 37 protsenti valkudest, kuid nende tootmiseks kasutatakse 83 protsenti põllumaast.

Väljapääsuks oleks see, kui inimesed hakkaksid sööma vähem liha ning veganite arv suureneks, kuid see on ebatõenäoline. Üha rohkem räägitakse ka liha- ja piimatoodete maksustamisest, kuid seegi ei ole veel tõenäoline. Kas tulevikus leiavad teadlased viisi, kuidas loomakasvatuste eritatavate kasvuhoonegaase hulka vähendada?

Alljärgnevalt selgub, et teadlased on panustanud hoopiski uute toiduainete tootmisele.

Piimaasendajad

Piima asemele on pakutud mitmeid taimepõhiseid jooke, millest tuntumad on valmistatud kaerast, sojast ja mandlitest. 14. juunil 2017 otsustas Euroopa Kohus, et mõistet «piim» ja muid piimatoodete nimetusi ei tohi põhimõtteliselt kasutada puhtalt taimse toote tähistamiseks, kuna EL seadusandluse kohaselt ei ole seda sõna lubatud kasutada jookide puhul, mis ei ole saadud loomadelt.

Viimasel ajal on lisandunud «hernepiim», mille valmistamiseks on kasutatud kollaste herneste valku. Jook võib olla magustamata, magustatud, vanilje ja šokolaadi maitsega ning sageli ka vitamiinidega rikastatud. Seda reklaamitakse kui keskkonnasõbralikumat alternatiivi soja- ja mandlijoogile. Kui võrrelda neid nelja jooki, siis eelistada võiks hernejooki, kuna kaeravalk ei ole eriti täisväärtuslik, mandlid on kallid, sojal on muud puudused.

Loe rohkem siit: Toitumisteadlane: sojatoodete tervistavad omadused on ülepaisutatud

Neile võib aga tulevikus lisanduda uusi jooke. Nimelt asutasid kaks veganist teadlast 2014. aastal Silicon Valley's firma Perfect Day, mis tänaseks on tootnud piima- ja vadakuvalku geenitehnoloogia abil, kuid tooted on GMO-vabad. Firma kinnitab, et tootmine on säästlik, keskkonnasõbralik, toode sobilik laktoositalumatuse korral, samas meeldiva maitse ja tekstuuriga. Juba toodetakse sellest valgust ka «loomavaba piima» (Animal free milk). Euroopa Liidus see toode niisugust nime kanda ei tohi. Tootjad kinnitavad, et toode säilib kauem, see sisaldab suhkrut, kuid mitte laktoosi, head taimset rasva, vitamiine ja mineraalaineid, mis teeb selle lehmapiimast tervislikumaks.