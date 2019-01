Imelihtne nipp, mis aitab tööpäeva jooksul trenni teha

Ajakirjas Applied Physiology, Nutrition and Metabolism avaldatud uuring leidis, et igaüks võib oma tervist ja füüsilist vormi parandada, tehes lühikesi «treeningupalasid» päevajooksul, vahendab Times Now News .

Kanada ülikooli teadlased leidsid, et päeva jooksul mitu korda intensiivse tempoga mõni korrus treppidest ronimine võib anda intensiivse treeningu. Varasemad uuringud on näidanud, et lühikese perioodi vältel tehtud tugev treening või sprint-intervalltreening, on mõjus ka siis, kui seda tehakse ühe sessiooni kaupa.