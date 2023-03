Valgu toidulisand võib pikapeale rohkem kahju kui kasu tuua

Väga aktiivsete inimeste valgu tarbimise vajadus on suurem ning valke peetakse ka parema soorituse ja kiirema taastumise võtmeks. Aminohappeid sisaldavate toidulisandite tarbimine on suurenenud, kuid lisaks loomulikele valke tootvatele aminohapetele, võetakse ka mittevalgulisi aminohappeid, rääkis üks uurijatest. Teadlaste sõnul on mõned sellised mittevalgulised aminohapped mürgised, sest imiteerivad loomulikke aminohappeid ja petavad keha tegema võltsvalke. Sarnane omadus on näiteks taimedel röövloomade tapmiseks. Mõned taimed võivad isegi mitte valgulisi aminohappeid maapinda eraldada, et teisi taimi tappa ja rohkem toitaineid saada. Taimede vaheline keemiline sõjapidamine on ammu tuntud nähtus. Kuna on tõendeid, et L-norvaliinil on antimikroobne ja herbitsiidne ehk taimede kasvu hävitav, tõrjuv või muutev toime, uuriti selle mürgilisust ka inimrakkude peal.