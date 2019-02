Tervisenõu: kas tume šokolaad on supertoit või lihtsalt liigselt kiidetud maiustus?

Tume šokolaad on üks maitsev supertoit, millel on hulk tervist toetavaid omadusi. Teadlased on palju uurinud šokolaadi omadusi ning tõestanud, et selle mõõdukas tarbimine on tervisele pigem kasulik. Küll aga tuleb šokolaadi valimisel jälgida, et see ei sisaldaks liigselt suhkrut, ning eelistada selliseid tooteid, mille kakaosisaldus on vähemalt 70 protsenti.