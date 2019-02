4 levinumat viga kükkide tegemisel, mis nullivad harjutuse kasuteguri

Kükk on valdavalt alakeha haarav, reie- ja tuharalihaseid töösse rakendav keharaskusega harjutus, mille tegemisel võib kaasata lisaraskusi (hantlid, sangpomm, kang). Küll aga mängib kükke tehes olulist rolli ka selja asend ning see, et pingutad kõhulihaseid. Kükke tegema asudes võiksid võtta puusadelaiuse harkseisu, hoida varbad otse või natuke väljapoole suunatult. Tõmba kõhulihased pingule, nagu keegi tahaks sind kõhtu lüüa, hoia selge sirge ning vaata otse.

Esimene viga, mis kükkides tehakse, on kohe alla laskudes põlvede kõverdamine. Tegelikult on oluline esmalt suunata puusad alla, nagu hakkaksid taha pingile istuma, ja alles seejärel tulevad põlved kaasa. Seda saab vabalt harjutada tooli peal ning järgnevalt proovida «istuda» nähtamatule toolile.

Teine viga puudutab samuti põlvi. Kükkides on tähtis, et põlved oleksid suunaga välja-, mitte sissepoole. Põlvede sissepoole suunamine võib võimaldada küll madalamat kükki, ent see paneb põlvedele liigse koormuse ja tekib vigastuste oht. Seega suuna kohe alguses varbad natuke väljapoole ning jälgi, et põlved järgiksid sama suunda. Seega põlved peaksid liikuma samasse suunda nagu varbadki.