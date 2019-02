Sa ei ole hommikuinimene? Põhjus võib peituda magamisasendis

Madratseid arvustava ettevõtte The Sleep Judge läbiviidud uuringust selgus, et sinu hommikune kehv enesetunne võib olla tingitud magamisasendist, eriti kui sa kaldud magama külje peal.

Uuringus osales 1021 inimest vanuses 18 kuni 77, kellelt uuriti nende magamisharjumuste kohta. Tulemustest selgus, et mitmed vastajad eelistavad magada kerra tõmbunult külje peal, sest see on kõige mugavam ja lohutust pakkuvam asend. Vähemalt senimaani, kuni nad üles ärkavad, sest lausa 40 protsenti antud asendis magavatest inimestest tunnistas, et nende uni ei ole kvaliteetne.