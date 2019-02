Grippi on sel hooajal surnud 24 inimest, noorim neist vaid 13-aastane

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestunute üldarv on veebruaris olnud kerges langustrendis – perioodil 28. jaanuar kuni 3. veebruar pöördus nakkuste tõttu arsti poole 6424 inimest, 4.-10. veebruaril 5978 ja sellele järgneval nädalal 5801 inimest.

Laboratoorselt kinnitati nädalaga 342 A- ja viis B-gripiviirust. Amet hindab gripi levikut nüüd juba piiratuks, haigestumine on stabiliseerumas.

Gripihooaja algusest on haiglaravil olnud 1094 patsienti, neist 54,6 protsenti on olnud lapsed ja noorukid vanuses kuni 19 eluaastat. 45,4 protsenti moodustasid tööealised ja vanemaealised. Viimase kolme nädala jooksul vajasid haiglaravi valdavalt vanemaealised ja tööealised patsiendid.

Kokku on hooaja algusest vajanud gripi tõttu intensiivravi 76 inimest, neist 50 inimest olid üle 65-aastased. Kahe inimese kohta puudusid andmed kaasuvate haiguste kohta, ülejäänud patsiendid kuulusid riskirühmadesse. Põhiliseks riskifaktoriks olid südame-veresoonkonna haigused, diabeet, onkoloogilised probleemid ja krooniline obstruktiivne kopsuhaigus. Keskmine intensiivravi kestvus oli 9,3 päeva.

Sel hooajal on gripi tõttu surnud 24 inimest, kellel gripp põhjustas raske kroonilise haiguse ägenemise. Noorim gripi tõttu elu kaotanu oli 13-aastane ja vanim 95-aastane. Andmed gripi vastu vaktsineerituse kohta kas puudusid või on kindlalt teada, et inimesed ei olnud vaktsineeritud.