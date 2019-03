Populaarne dieedireegel, mida võid nüüdsest süümepiinadeta rikkuda

Meditsiiniajakirjas British Medical Journal avaldati uuring, kus selgus, et hommikusöögi söömisel ei ole erilist mõju kaalukaotusele, edastab Reader’s Digest. Austraalia Melbourne’i Monash Ülikooli teadlased võtsid analüüsimiseks 13 seniavaldatud kontrollitud uuringut, mis on läbi viidud viimase 28 aasta jooksul. Seitse uuringut keskendusid hommikusöögi mõjule kehakaalu muutusel ning kümme vaatlesid toidukorra mõju päevasele energiatarbimisele.

Toitumisekspertide sõnutsi on hommikusöögi vahelejätmine halb, sest siis tunneb inimene end päeva vältel näljasemana ning sööb suurema tõenäosusega üle. Uue kokkuvõtliku uuringu esimene leid oli aga vastupidine – inimesed ei tundnud hommikusööki mitte süües hundinälga ega kippunud ka üle sööma. Teine oluline avastus oli see, et hommikusöögi söömine ei enneta päeva vältel ülesöömist. Need, kes hommikusöögi tüüpiliselt vahele jätsid, kaalusid pigem keskmiselt isegi pool kilo vähem kui need, kes alati hommikul sõid.