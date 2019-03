5 nõuannet, kuidas saada kõhulihased toitumisega lõpuks nähtavale

Higistad trennis, ent ihaldatud kõhulihaseid ei paista kuskilt? Sel juhul on aeg kriitiliselt üle vaadata oma toidulaud. Sporditoitumisnõustaja Lori Nedescu annab MyFitnessPal spordiblogis nõu, milliseid muudatusi teha oma menüüs, et aidata kaasa lihaskasvule ning keha rasvaprotsendi vähenemisele.

Söö vähem ja sagedamini. Kui üksikute suurte einete asemel süüa rohkem väiksemaid portsjone, võib see ilusate kõhulihaste ihaldajaile kasulikuks osutuda. Väiksemaid eineid on kehal kergem seedida, puhituse tunnet esineb vähem ning kiireneb ka ainevahetus, mis kõik aitab eesmärgi saavutamisel kaasa.

Vali, mida juua. Kui välja jätta vesi, magustamata kohv ja tee, siis kõik ülejäänud joogid sisaldavad üsna arvestataval hulgal kaloreid. Täiskõhutunde saavutamisele need aga kaasa ei aita ning energiat annavad samuti ainult korraks, seega magusad joogid üksnes suurendavad päevast kaloraaži. Ilusa taljejoone vastu töötavad eelkõige karastusjoogid ja alkohol, kusjuures viimane on kaloraaži arvestades isegi suurem süüdlane. Alkohol võib häirida ka nende hormoonide tööd, mis vastutavad rasvavarude talletamise eest, seda eriti just kõhupiirkonnas.

Jälgi süsivesikute tarbimist. Süsivesikud kuuluvad küll normaalse toitumise juurde, ent liigse süsivesikute koguse puhul talletab keha endas ka liigset vett. See omakorda tähendab puhitust ja pundunud välimust, mis jätab varju ka lihased. Menüüsse peaksid kuuluma pigem aeglased süsivesikud (täisteraviljad, puu- ja köögiviljad), vältima peaks lisatud suhkrut ja rafineeritud pagaritooteid.

Tarbi piisavalt valku. Lihastes ei saa toimuda arengut, kui tarbitakse liiga vähesel hulgal valku. Valku võiks tarbida iga toidukorraga kogu päeva vältel, mitte süüa ühekorraga sisse suuri koguseid. See võib organismi kergesti üle koormata ning häirida seedetegevust. Lihaste kasvuks ning kõhulihaste avaldumiseks võiks jälgida, et vähemalt 15 protsenti päevasest kaloraažist moodustaksid valgud. Aktiivse treenimise juures võiks iga põhitoidukorraga tarbida 25-35 grammi, vahepaladega 10-15 grammi valku. Oluline on ka valguallika kvaliteet, mistõttu võiks võimalusel eelistada kvaliteetset (mahe)liha, mahemuna ja lisada menüüsse ka minimaalselt töödeldud taimseid valguallikaid.