See päevane harjumus aitab tõhusalt alandada kõrget vererõhku

Uurimuses osales 212 inimest, kelle vererõhk oli ligikaudu 129.9 mmHg, vahendab Medical News Today . Kõrgeks loetakse vererõhku siis, kui see on suurtes arterites südamelöögi ajal 140 mmHg või kõrgem ja südamelöökide vahelisel ajal 90 mmHg või kõrgem.

Uuringust selgus, et päevasel ajal uinaku teinud inimeste vererõhk langes keskmiselt 5,3 mmHg südamelöögi ajal. See on sama palju kui oodatav langus vererõhuravimeid võttes või tehes muutusi elustiilis.