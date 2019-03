Lillkapsas aitab kehast mürke väljutada ning on ideaalne toit rasedale

Kapsas on pärit ristõieliste perekonnast, kuhu kuulub palju kapsalisi: punane ja valge peakapsas, brokoli, rooskapsas, lillkapsas, lehtkapsas, kähar peakapsas jt, kirjutab Tervislik toitumine blogi. Kapsalistel on palju kasulikke omadusi - need tõstavad immuunsüsteemi kaitsevõimet, võitlevad oksüdatiivse stressiga ja parandavad keha puhastumisvõimet. Puhastumisvõime on keha suutlikkus end mürkainetest puhastada, väljutades organismi jaoks kahjulikke ühendeid, mis satuvad sinna väljastpoolt (kohv, alkohol, tubakas jm), aga ka keha ise toodab ühendeid, millest peab puhastuma. Seetõttu sobivad kõik kapsalised puhastavate dieetide koostisosaks.

Kapsalised on madala kalorsusega ning rikkalikud kiudaineallikad, mistõttu on need ideaalsed söögiisu vähendajad ning sobivad kaalulangetajate menüüsse. Oma kiudainesisalduse tõttu aitavad need kaasa soolemotoorikale, vähendades kõhukinnisust.

Nagu kõikides kapsalistes, on ka lillkapsas vähe kaloreid: 100 grammis kõigest 21–23 kcal. Lillkapsas kui kapsaliste kauneimas esindajas on rohkelt C-vitamiini. Täiskasvanud inimese C-vitamiini päevane tarbimissoovitus on 100 mg. 100 grammis toores lillkapsas on C-vitamiini 61,5 mg, mis tähendab, et 160 grammist on võimalik saada kätte täiskasvanu päevane C-vitamiini norm. Seega tasub lillkapsast kindlasti ka toorelt süüa – näiteks salatina või teiste köögiviljade kõrvale dippimiseks pakkuda.

Rohkelt on lillkapsas ka foolhapet. Folaadid on eriti olulised lapseootel naistele ja juba enne raseduse algust, et tagada lapsele normaalne areng. Lisaks vajab keha folaate valkude, rasvade ja süsivesikute ainevahetuseks ning närvisüsteemi normaalseks funktsioneerimiseks. Suurem folaatide vajadus on lisaks rasedusele ka rinnaga toitmise ajal. Soovituslik päevane tarbimiskogus on 300 mikrogrammi. 100 grammis lillkapsas on 47 mikrogrammi folaate.

Kindlasti tasub esile tuua lillkapsa kaaliumisisaldust. Kaaliumivajadus suureneb, kui tarbida rohkelt naatriumit, kohvi, suhkrut ja/või alkoholi. Kaaliumirikast toitumist seostatakse soodsate mõjudega südame-veresoonkonna haiguste ennetamisel. Seega on oluline süüa kaaliumirikkaid toite, seda enam, et paljud liialdavad nii kohvi kui ka soolaga ning eestlaste surmapõhjustest on esikohal just südame-veresoonkonna haigused.

Poes tuleb lillkapsa valimisel tähele panna, et õisik oleks valge, tihe, kõva ja raske peaga, sest kollakaks ja kergeks muutunud kapsas on vana ning minetanud oma väärtuse. Üksikud tumedad laigud ei tähenda aga veel midagi halba ning need võib lihtsalt ära lõigata.

Lillkapsas säilib kõige paremini kuivas kohas. Pesta tuleks lillkapsast alles vahetult enne tarvitamist. Kuiv lillkapsas säilib külmkapi köögiviljasahtlis umbes viis päeva, seejärel hakkab riknema või kuivama. Väga oluline on hoida lillkapsast nagu kõiki teisigi kapsaliike eemal õuntest, pirnidest, banaanidest, melonitest ja tomatitest, kuna neist eralduv etüleen kiirendab närtsimist ja riknemist. Talvel sobib hästi ka sügavkülmutatud lillkapsas, kuna sügavkülmutamisel säilivad hästi vitamiinid ja mineraalained.