11 nippi, kuidas ennetada ja leevendada jooksmisel esinevat pistmistunnet

Pistmistunde kohta levib erinevaid teooriaid, kuid enamik neist keerleb diafragma ehk vahelihase ümber, kirjutab Runtastic spordiblogi. Arvatakse, et süüdi on kehv vereringe ja puudulik hapniku juurdepääs diafragmale, mis tekitab krampe. Süüdlaseks peetakse ka ärritust kõhukelmes. Diafragma teooria on aga loogiline, sest see lihas mängib hingamisel olulist rolli.