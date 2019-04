5 minuti trikk, mis kahandab istuva eluviisi kahjulikku mõju

Teadus viitab, et istuva eluviisi halba mõju tervisele saab vähendada lühikeste ja regulaarsete kõndimispausidega, edastab MyFitnessPal spordiblogi. Uuringus tehti kindlaks, et kui inimene istus järjest vähemalt kolm tundi, avaldas see halba mõju tema jalaarterite vooderdusele ega võimaldanud veresoontel normaalse verevoolu tagamiseks piisavalt laieneda. See problemaatiline sümptom võib olla südamehaiguste eelkäija, kuna takistab verevoolu.

Kui katses osalenud inimesed tegid aga igas tunnis viieminutilise jalutuskäigu, ei avaldunud jalaarteritele mingit erilist mõju. «Istumisaja katkestamine ning lühike jalutuspaus on hea vastumeede, mis kaitseb veresooni liiga pikalt istumise kahjulike mõjude eest,» kinnitas uuringut juhtinud Saurabh Thosar, kes on professor Oregoni tervishoiukõrgkoolis Portlandis.

Kuna uuringus osalejad ei teinud jõulist higiseks ajavat trenni, vaid lihtsalt regulaarseid kõndimispause, on lihtne nende pingutust korrata ja saavutada sarnast efekti. Näiteks võib panna telefonile või arvutile kord tunnis meeldetuletuse, millal on aeg püsti hüpata, minna kasvõi kohvi võtma, korraks rõdule värsket õhku hingama või teha tiir ümber maja. Kaasa võib haarata ka kolleegi ning vallutada kiirelt mõned trepiastmed. «Kuigi uuring keskendus kolmetunnise istumisperioodi kehva mõju vähendamisele, on liikumisminutitel kahtlemata sarnane efekt ka kaheksatunnise tööpäeva puhul,» märkis Thosar.

Kui oled aga mures, et kord tunnis liigutamisega läheb liialt tööaega kaotsi, on ka teisi võimalusi. «On arvatud, et ka lihtsalt toolil nihelemine avaldab paremat mõju kui pidev jäik istumine. Lihased haarab töösse veel suurel võimlemispallil istumine, aidata võib ka vahelduv seismine ja istumine,» loetles Thosar.