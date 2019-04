Enneta südamehaigusi: uuring leidis, millega tuleks toidus asendada punane liha

Purdue ülikooli ja Harvardi T.C. Chani rahvatervisekooli teadlased analüüsisid varem tehtud katseid, kus vaadati, milline mõju on punase liha asendamisel teiste toiduainetega. Leiti, et dieedid, kus asendati loomaliha tervisliku taimse valguga vähendas südamehaiguste riskifaktoreid, vahendab Eurekalert.

Uuringu autori epidemioloogia- ja toitumiseprofessori Meir Stampferi sõnul on mõttetu küsida, kas punane liha on hea või halb. Tema sõnul tuleb seda küsida pigem millegagi võrdluses. «Asendades burgerid küpsiste või friikartulitega, ei muutu inimene tervislikumaks. Vahetades see aga välja tervislike taimsete valguallikatega, näiteks pähklite ja ubadega, on võimalik oma tervist parandada,» sõnas ta.