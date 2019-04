9 toitumisnõustajate soovitatud toitu, mis võivad tervisele kahjulikud olla

Toksikoloogia peamine põhimõte on, et iga aine mürgisus sõltub kogusest ja kontsentratsioonist. Suures annuses võib mõni kemikaal haigeks teha, kuid enamasti on raske öelda, kui palju peaks mõnda toitu sööma, et sellele oleks tervisele negatiivne mõju. Business Insider toob välja toidud, mis sisaldavad väikses koguses teatud mürke või vähki tekitavaid aineid ning teised, mis on suisa ohtlikud.

Punane vein

Punane vein sisaldab koostisosa, mis võib südamele kasulik olla, kuid liiga suures koguses võib napsutamine vähi või insuldi riski suurendada. Tervise valdkonnas käib pidev vaidlus, kas veini kasulikud omadused kaaluvad üle fakti, et tegu on siiski alkoholiga. Uuringud on leidnud, et veinis sisalduvad antioksüdandid võivad ennetada südameinfarkti, sest vähendavad trombiriski, põletikku ja kõrget kolesterooli.

Siiski võib liialt alkoholi suurendada kõrge vererõhu, insuldi ja mõnda tüüpi vähkkasvajate riski. Alla 65-aastastele naistele on soovituslik juua päevas vähem kui üks alkohoolne jook ja meestel maksimaalselt kaks jooki päevas.

Oomega-3 toidulisand

Kalaõli toidulisand sisaldab vajalikku oomega-3 rasvhapet, kuid võib suurendada veritsuse riski. Paljud arvavad, et kalaõlikapslid vähendavad põletiku ja südamehaiguste riski. Siiski paistab see olevat tõsi vaid inimeste puhul, kes ei söö kala või kel on veres kõrge triglütseriitide tase. Mayo kliinik kirjutab, et kõrgetes annustes võivad kalaõli toidulisandid suurendada verejooksu ning insuldi riski või häirida immuunsüsteemi tööd. Mainitakse ühtlasi, et toidulisandid on üldiselt turvalised, kuid soovitatakse saada vajalikke oomega-3 rasvhappeid toidust, kui vähegi võimalik. Kõige paremini omastatavad oomega-3 rasvhapped on rasvases kalas, nagu lõhe, forell, heeringas, tuunikala, anšoovis ja sardiin.

Oomega-3 rasvhappeid sisaldavad taimsed ja loomsed toidud. FOTO: Seksak Kerdkanno / PantherMedia / Seksak Kerdkanno

Muskaatpähkel

Muskaatpähkel on iidne ravim valu ja seedeprobleemide vastu, kuid suurtes kogustes võib see olla mürgine. Vürts sisaldab müristiini, millel teatakse olevat hallutsinogeensed omadused. 2015. aastal tehtud uuring leidis, et vaid viis grammi ehk umbes kaks teelusikatäit muskaatpähklit võib olla mürgine ja tekitada hallutsinatsioone. Siiski peaks inimene tarbima tõenäoliselt palju rohkem, et see tervisele ohtlikuks muutuks.

Kohv

Kohv sisaldab akrüülamiidi ehk ainet, mida seostatakse vähi tekkimisega. Paljud teaduslikud uuringud on leidnud, et kohvi joomisel on mitmed tervisekasud, näiteks pikem eluiga ja väiksem südameinfarkti risk. Kuid mõned teadlased arvavad, et kohvi röstimisel tekkiv potentsiaalselt vähkitekitav akrüülamiid teeb sellest hoopis ohtliku joogi. Siiski on teadusuuringutes näidatud siiani, et akrüülamiid tekitab hiirtel ja rottidel vähki, aga sellega peaks puutuma kokku palju suuremates doosides, kui inimesed kohvist saavad.

Tuunikala