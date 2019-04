Põhjused, miks päevas 10 000 sammu tagaajamine on meelevaldne

10 000 sammu päevas pole number, milleni oleksid teadlased jõudnud suure uurimustöö käigus, edastab MyFitnessPal spordiblogi. Pigem seostatakse seda numbrit jaapanlaste toona modernse sammulugeja müügiletulekuga 60ndatel, kus seda numbrit kasutati toote reklaamimiseks. 10 000 sammu reegel läks arvatavasti sellest lendu ning kogus toetust peaaegu igal pool maailmas nii inimeste endi kui ka ettevõtete ja organisatsioonide hulgas. Tegelikkuses napib aga tõendeid, et just see on õige ja vajalik sammude arv tervise toetamiseks.

Neil, kes alles alustavad treeningutega või hakkavad endas liikumisharjumusi kujundama, ei pruugi olla julgust ega jaksu püüelda päevas kohe 10 000 sammu poole. Seepärast võib see lennukas eesmärk inimese motivatsiooni ka kiirelt murda, kui see näib korraga liiga raske. Murekoht on ka see, et kui käia näiteks ujumas, jalgrattaga või rulluiskudega sõitmas, ei pruugi iga sammulugeja ega aktiivsusmonitor seejuures aktiivsustaset adekvaatselt mõõta. Lisaks, kui 10 000 sammu tuleb inimesel kergesti kokku näiteks ainult tööl ringi liikumisega, võib ta mõelda hoopis 15 000 või 20 000 sammu eesmärgile, mitte peatuda ümmarguse 10 000 juures. Lõppude lõpuks ongi sammude lugemine individuaalne ning pole olemas ideaalset, ainuõiget soovitust.

Eksperdid soovitavad pigem isegi jälgida aega, mil oled päevas füüsiliselt aktiivne, mitte niivõrd tehtud samme. Teaduslikult põhjendatud ning ka terviseorganisatsioonide poolt kiidetud soovitus on olla nädalas 150 minuti vältel mõõdukalt aktiivne või teha 75 minutit intensiivsemat trenni nädalas. Kui panna paika päevane aktiivsuse eesmärk, võimaldab see liikuda omas tempos ja sobival ajal ning ometigi täita nädalas soovitatud aktiivsuse normi. See ennetab ka vigastusi ning pettumusi, mis kaasneksid liiga kõrgete eesmärkide püstitamisega.