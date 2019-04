Sel ajal treenimisel on kehale kõige noorendavam mõju

California Irvine´i ülikooli teadlased leidsid, et hommikul treenimisel on ainevahetusele kasulikum mõju kui õhtul tehtud trennil, vahendab Interesting Engineering.

Juba on teada, et söömise aeg mängib ainevahetuse korrigeerimises olulist rolli, kuid parima treeningu ajastamise kohta veel uurijate endi sõnul täpset infot ei olnud. Teadlased võrdlesid hiirtega tehtud katsetes eri aegadel tehtud treeningu mõju skeletilihastele ja ainevahetusele. Leiti, et hommikupoolikul tehtud treening tõi rakkudesse rohkem hapnikku ja sellel oli kehale noorendav mõju.